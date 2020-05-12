Хотел обхитрить: на границе поймали водителя с поддельной страховкой

Хотел обхитрить: на границе поймали водителя с поддельной страховкой

Гражданин Молдовы предъявил пограничникам поддельную страховку «Зелёная карта». Инцидент произошёл 11 мая на КПП «Тудора».

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к контрольно-пропускному пункту подъехал грузовик Man, за рулём которого находился 56-летний мужчина. Пограничники проверили документы на автотранспортное средство и на прицеп, выданные румынскими властями. В результате проверки оказалось, что «Зелёная карта» сфальсифицирована.

Водитель отказался сотрудничать с правоохранителями и не пояснил, где он приобрёл страховку. Фальшивый документ был изъят и отправлен на экспертизу.

Автовладельцу грозит штраф до 650 условных единиц, общественные работы на срок до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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