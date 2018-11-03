Хорошими делами прославиться нельзя: подросток поставил на уши полицию серией угонов и краж

13-летний подросток из села Брэвичень, который на этой неделе поставил на уши полицию столицы и двух районов страны после того, как за 24 часа совершил ряд преступлений, вновь доставил правоохранительным органам немало хлопот. Он угнал машину в родном селе и поехал на ней в гости к родственникам.

Как пишет deschide.md, в ночь с 30 на 31 октября юноша угнал велосипед и автомобиль марки Skoda в Оргееве, машину Mercedes ML в Криулянах и совершил ДТП – на сей раз в Кишиневе. Семиклассника вернули семье полицейские, которым удалось задержать парня.

Однако подростка это не остановило. Уже в ночь с 1 на 2 ноября он вернулся к своим старым делишкам и угнал автомобиль марки Jeep Compas у своего односельчанина. Машину нашли вчера, 2 ноября, в селе Желобок.

По словам представителей правоохранительных органов, всякий раз они проводят беседы и с самим парнем, и с его родителями, однако безрезультатно. Задержать его не могут по той причине, что он несовершеннолетний.

Стоит отметить, что за год юноша совершил ряд краж, в том числе из жилищ, а также угонял велосипеды, мотоциклы и другие единицы транспорта.