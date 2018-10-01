Хорошими делами прославиться нельзя: два кишиневца угнали мотоцикл и обокрали машину (ВИДЕО)

Два молодых человека в возрасте 21 и 22 лет соответственно, оба – уроженцы столицы, были задержаны полицейскими столичного сектора Ботаника после того, как 20 сентября текущего года разбили окно машины “Toyota Auris” и вытащили из автомобиля кошелек, в котором были деньги и другие материальные ценности.

Совершив кражу, злоумышленники скрылись с места преступления на мотоцикле. Причиненный 36-летнему владельцу имущества ущерб составил 42800 леев.

В результате проведенных мероприятий удалось установить, что мотоцикл, на котором передвигались подозреваемые, был угнан из столичного сектора Рышкановка и принадлежит 21-летнему молодому человеку. Криминальные действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Молодые люди признали свою вину. Стоит отметить, что один из них ранее уже имеет судимость за совершенное ранее аналогичное правонарушение.

Подозреваемых поместили под 30-дневный арест. Против них возбуждены два уголовные дела – за угон мотоцикла и кражу. Согласно действующему законодательству, преступникам грозит от 4 до 7 лет тюремного заключения. Украденное имущество было изъято и возвращено владельцам.