Хороший “улов” Службы рыбоохраны: 7 браконьеров, 3 км сетей и 20 кг рыбы (ФОТО)

В период с апреля по июнь в стране действует строгий запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Однако для некоторых рыбаков “закон не писан”.

Сотрудники Службы рыбоохраны совместно с пограничной полицией Кагула провели рейд на озере Манта, вблизи населённых пунктов Пашкань и Манта. В ходе проверки инспекторы обнаружили семерых рыбаков-браконьеров, которые незаконно ловили рыбу, сообщает пресс-служба рыбоохраны. Наряду с этим, стражи порядка обнаружили и изъяли более 3-х км рыболовных сетей, установленных браконьерами. К тому времени горе-рыбаки успели выловить 20 кг рыбы, которая впоследствии была выпущена.

За нарушение запрета на лов рыбы пойманным с поличным браконьерам грозит штраф в размере 3,3 тысячи леев.

Напомним, что недавно сотрудники Службы рыбоохраны поймали 9 рыбаков-браконьеров. Они были наказаны не только за лов рыбы в период нереста, но и за нарушение правил нахождения в пограничной зоне.