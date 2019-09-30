Хорошие прогнозы: урожай яблок в Молдове в этом году составит около 670 тысяч тонн

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Урожай яблок, который соберут в этом году молдавские производители, составит около 670 тысяч тонн. Это практически соответствует уровню прошлого года, согласно прогнозам Ассоциации молдавских производителей и экспортеров фруктов “Moldova Fruct”.

Как сообщил директор ассоциации Юрие Фалэ, из общего объема собранных яблок на экспорт пойдет 200-240 тысяч тонн, на переработку – 370 тысяч тонн, а еще 60 тысяч тонн будет предназначено для внутреннего потребления. Большинство молдавских яблок экспортируется в Российскую Федерацию, Беларусь и Казахстан. Юрие Фалэ уточнил, что в этом году из-за погодных условий увеличится количество яблок, предназначенных для переработки, передаёт moldpres.md.

– У нас качественный урожай, но больше яблок будет предназначено для переработки, потому что в некоторых регионах сады пострадали от града, опыление произошло в более холодных условиях, чем обычно, что повлияло на формирование плодов, а весенние и летние дожди затруднили проведение мер по защите деревьев от болезней и вредителей, – пояснил директор ассоциации.

Он добавил, что переработчики предлагают более низкую закупочную цену на яблоки, чем не довольны производители, которые утверждают, что понесут убытки. В этой связи производители и переработчики яблок недавно встретились на заседании в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, на котором фермеры запросили закупочную цену на яблоки для переработки, равную цене, предлагаемой на региональных рынках.

По прогнозам, в этом году урожай яблок в Евросоюзе может снизиться примерно на 20%. В то же время, по некоторым оценкам, в Польше будет собрано на 44% меньше яблок.