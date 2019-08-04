Хорошие новости: в 2019 году в Кишинёве возобновят работу и откроются новые группы в детсадах

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в 2019 году в столичных учреждениях дошкольного образования будет возобновлена работа 47 групп в детсадах, которые смогут посещать 940 детей, включая 17 групп в уже действующих учреждениях.

Кроме этого, по данным ведомства, будут открыты 5 новых детских садов с 30 группами, которые смогут посещать 600 детей. Таким образом, местная администрация обеспечит образование детей для большего числа желающих.

В учреждениях дошкольного образования (уже действующих) были открыты 17 групп с 340 местами:

Ботаника – 7 групп (140 детей): детские сады №49, 123, 181 – по одной дошкольной группе для 20 детей в каждой: детски сад №168 – 4 группы, 80 детей;

Буюканы – Начальная школа – детский сад «Антонин Урсу» – 1 группа (20 детей);

Центр – 4 группы (80 детей) – детский сад №7 – 1 группа – 20 детей; детский сад №174 – 2 группы – 40 детей; детский сад №133 – 1 группа – 20 детей;

Рышкановка – 5 групп и 5 учреждений (100 детей), по 20 мест в каждой группе (детские сады №13, 81, 108, 137, CPPC Orfeu).

Дополнительно будут заново открыты 5 новых учреждений дошкольного образования с 30 группами и 600 местами:

Ботаника – 11 групп для 220 детей: детский сад №79 – 6 групп и 120 мест; детский сад №112 – 5 групп и 100 мест;

Буюканы – детский сад №166 – 13 групп и 260 мест;

Чеканы – детский сад №198 – 14 групп и 280 мест;

Рышкановка – Образовательный комплекс лицей-детский сад «Кирилл и Мефодий» – 4 группы и 80 мест.