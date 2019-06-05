C пятницы запустят автобусы по маршруту “Кишинёв-Затока”: сколько будут стоить билеты

C пятницы запустят автобусы по маршруту “Кишинёв-Затока”: сколько будут стоить билеты

С 7 июня желающие отдохнуть на черноморских курортах смогут добраться до Затоки из Кишинёва. Компания “Garile Auto Moderne” сообщила о запуске маршрута “Кишинёв-Затока” до конечной точки в Каролино-Бугаз.

Автобусы будут выезжать с Центрального вокзала Кишинёва в 23:40, а с Северного вокзала – в 23:35, пишет tvrmoldova.md. Из Каролино-Бугаз транспорт будет отправляться в 16:00 и в 16:40. В течение лета автобусы будут курсировать ежедневно.

Стоимость проездного билета составит 180 леев. Их можно будет приобрести в кассах Центрального и Северного вокзалов, а также онлайн.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md