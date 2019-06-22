Хорошие новости для водителей: дизельное топливо подешевело

Хорошие новости для водителей: дизельное топливо подешевело

Ряд автозаправочных станций в Республике Молдова сообщил о более низких ценах на дизельное топливо. Таким образом, один литр дизельного топлива стоит около 17 леев, подешевев на 50 банов.

На другие виды топлива цены не изменились, передаёт ipn.md. Бензин с октановым числом 95 стоит около 19,50 леев за литр. Цена на сжиженный газ осталась на уровне 10,70 леев.

Согласно новой методологии, утвержденной в марте Национальным агентством по регулированию в энергетике, нефтяные компании устанавливают самостоятельным образом розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, не превышая годовой рентабельности в 10%.

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