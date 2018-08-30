Хорошие новости для кишинёвцев: с 3 сентября в столице вырастет количество троллейбусов и автобусов

К началу нового учебного года на улицы столицы будет введено больше общественного транспорта.

Представители Управления электротранспорта и автобусного парка объявили, что переходят на осенний график с 3 сентября, так как улицы Кишинёва станут более оживлёнными, пишет publika.md. Общественный транспорт будет введён на все линии.

Стоит отметить, что в летний период по городу курсировали 242 троллейбуса, а со следующего понедельника их число увеличится до 302. А количество автобусов, которые будут курсировать по столице, увеличат до 97, что на 14 автобусов больше, чем в летний сезон.