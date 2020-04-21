Залог безопасности: в столице еженедельно будет проводиться оценка состояния дорог

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что для обеспечения безопасности дорожного движения профильные муниципальные службы будут еженедельно проводить оценку всех коммуникационных путей на администрируемой территории и будут представлять отчёты о необходимости проведения ремонта.

Кроме того, муниципальное предприятие «EXDURPO» будет проводить работы по уборке, мойке и ремонту проезжей части улиц столицы. Ведомство также обеспечит восстановление, установку и замену дорожных знаков и технических средств безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба примарии Кишинёва.

Стоит отметить, что дорожная разметка на улицах Кишинева будет нанесена до 31 мая.