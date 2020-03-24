Хорошая новость! ВОЗ доставила в Молдову новую партию тестов для выявления коронавируса

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В рамках сегодняшнего брифинга для прессы Виорика Думбрэвяну поспешила успокоить граждан и заверила, что тест-систем в стране хватает. Речь идёт и о тестах на подтверждение диагноза, и о повторных тестах.

– Благодаря ВОЗ вчера вечером в Молдову прибыла очередная партия тестов для наших граждан. Нам помогают и частные учреждения. Так, недавно мы получили партию тестов от частного поставщика медицинских услуг. Большое спасибо за предоставленную помощь, – поблагодарила Думбрэвяну.

Министр здравоохранения также добавила, что центральные органы власти подписали несколько контрактов на поставку тестов на случай, если число подозрительных или подтверждённых случаев COVID-19 в стране будет расти.

Стоит напомнить, что в ближайшие дни в Молдове ждут партии помощи медучреждениям от Китая и от России.

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