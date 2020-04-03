Хорошая новость: топливо снова подешевело

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Многие автозаправочные станции установили более низкие цены на топливо. Литр дизеля стоит в среднем на 55 банов меньше, а литр бензина – на 25 банов. Сжиженный газ подешевел на 10 банов.

Как передаёт ipn.md, литр дизтоплива сейчас стоит 14,24 лея. Цена за литр 95-го бензина составляет 16,47 лея по сравнению со вчерашней ценой в 16,72 лея. Сжиженный газ стоит 9,77 лея.

Стоит отметить, что с начала этого года топливо в Молдове дешевело уже несколько раз.

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