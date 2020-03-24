Хорошая новость: стартовал ремонт главной дорожной артерии на Малой Малине (ФОТО)

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С сегодняшнего дня началась реабилитация главной дорожной артерии в микрорайоне Малая Малина, а именно – улиц Ион Инкулец и Николае Тестемицану. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару.

– В июле 2019 года мы с экспертами провели проверку на указанных улицах. Тогда было решено отремонтировать дорогу, заменить бордюры, восстановить тротуары, спилить старые деревья, представляющие опасность, – написал Кожокару.

По его словам, на первом этапе проекта проводятся замена бордюров и ремонт тротуаров. В ближайшем времени также предусмотрено строительство нескольких остановок.

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