Хорошая новость! Первая заболевшая коронавирусом в Молдове женщина вылечена! (ВИДЕО)

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Первая заболевшая коронавирусом в нашей стране женщина полностью от него вылечена. Два теста, сделанные накануне, вируса у нее не выявили.

Радостную новость на брифинге для прессы сообщила Виорика Думбрэвяну. Несмотря на то, что женщина изначально была в тяжелом состоянии, врачам удалось побороть болезнь. Теперь пациентка переведена в другое отделение, так как у нее есть и другие заболевания, которые еще предстоит вылечить.

Напомним, диагноз был подтвержден 7 марта. Женщина вернулась в Молдову из Италии.

Это уже второй случая выздоровления от коронавируса в нашей стране. Готовятся к выписке еще три человека – им предстоит сделать повторные тесты, чтобы убедиться в том, что они окончательно выздоровели.

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