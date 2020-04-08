Хорошая новость! Отечественные производители смогут продавать свою продукцию на улицах Кишинева и Бельц (ВИДЕО)

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Комиссия по ЧС разрешила на период ЧП уличную торговлю собственной продукцией – исключительно тем, кто является производителем товаров, в специально отведенных для этого местах и при строгом соблюдении эпидемиологических и санитарных норм. Об этом на брифинге для прессы рассказал Ион Кику.

– Множество местных производителей, у которых есть теплицы, не могут продавать овощи, так как рынки по стране закрыты. В данной связи было принято решение разрешить уличную торговлю исключительно тем, кто сможет доказать, что является производителем этого товара, – уточнил премьер.

Согласно решению Комиссии по ЧС, торговля будет разрешена в Кишинёве и в Бельцах, в местах, утверждённых представителями местной публичной администрации, при условии строгого соблюдения эпидемиологических и санитарных норм.

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