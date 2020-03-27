Хорошая новость! Еще 9 человек в Молдове вылечились от коронавируса. Их выпишут на днях

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Радостную новость сообщила на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения. По ее словам, пациентам, которые находились в удовлетворительном состоянии, сделали повторные тесты. В 9 случаях результат оказался отрицательным – вируса у этих людей больше нет.

– Сегодня – завтра мы выпишем их. Это значит, что есть положительный результат деятельности врачей, за что я их еще раз благодарю, – сказала она.

Еще 18 пациентам сделают повторный тест на следующей неделе. Если результаты также будут отрицательными, их тоже выпишут в самое ближайшее время.

Таким образом, уже 11 человек в Молдове вылечились от коронавируса. В их числе – и первая заболевшая в нашей стране.

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