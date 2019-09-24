Хорошая новость для жителей столицы! На Рышкановке возобновляются сельскохозяйственные ярмарки

Хорошая новость для жителей столицы! На Рышкановке возобновляются сельскохозяйственные ярмарки

По субботам и воскресеньям в сентябре, октябре и ноябре на улице Мирон Костин, 13/1 будет проходит сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает претура столичного сектора Рышкановка. 

Получить авторизацию на осуществление торговой деятельности экономические агенты могут в претуре (ул. Киев, 3). Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022 441298 или 022 441310.

Стоит отметить, что осенью прошлого года на Рышкановке также проводились сельскохозяйственные ярмарки. Они пользовались спросом у граждан.

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