Хорошая новость для жителей столицы! На Рышкановке возобновляются сельскохозяйственные ярмарки

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По субботам и воскресеньям в сентябре, октябре и ноябре на улице Мирон Костин, 13/1 будет проходит сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает претура столичного сектора Рышкановка.

Получить авторизацию на осуществление торговой деятельности экономические агенты могут в претуре (ул. Киев, 3). Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022 441298 или 022 441310.

Стоит отметить, что осенью прошлого года на Рышкановке также проводились сельскохозяйственные ярмарки. Они пользовались спросом у граждан.