Хорошая новость для водителей! В Молдове снова подешевели бензин и дизтопливо (ФОТО)

Хорошая новость для водителей! В Молдове снова подешевели бензин и дизтопливо (ФОТО)

Этим утром несколько компаний снизили цены на бензин и дизельное топливо. 

В частности, литр бензина подешевел на лей, и стоит 17 леев 45-55 банов по сравнению с 18 леями 40-55 банами. Литр дизельного топлива стал дешевле примерно на столько же: сегодня он стоит 15 леев 44-50 банов, тогда как еще вчера его цена на АЗС составляла 16.30 – 16.50. Сжиженный газ подешевел на 20 банов. Он стоит 10 леев 25 банов.

Стоит напомнить, что в последний раз стоимость топлива была снижена 7 февраля. Сегодняшнее удешевление – третье с начала этого года.

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