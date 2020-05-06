Хорошая новость для кишиневцев: улицы Албишоара, Пушкина и Бодони отремонтируют

Хорошая новость для кишиневцев: улицы Албишоара, Пушкина и Бодони отремонтируют

Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече президента и мэра Кишинева. Ион Чебан поблагодарил руководство страны за выделение 100 млн леев на ремонт дорог в столице при внесении поправок в госбюджет. 

Стороны сошлись во мнении о том, что эти средства следует направить на реабилитацию улицы Албишоара, а также на ремонт тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони и других дорожных артериях столицы.

Чебан также отметил необходимость закупки новых единиц общественного транспорта для того, чтобы им были обеспечены граждане во всех зонах муниципия Кишинев.

Глава государства заверил генерального примара в своей поддержке в отношении этих и других проектов.

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