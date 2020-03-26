Хорошая новость! 25 пациентов с коронавирусом практически вылечились и в скором времени будут выписаны

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В рамках брифинга по итогам заседания Кризисного центра министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила, что 25 пациентов больницы имени Тома Чорбэ находятся в удовлетворительном состоянии и практически излечились от этой инфекции.



Их пока не выписывают, так как повторные тесты еще положительные. По словам главы Минздрава, медики ждут полного выздоровления данных граждан. Она также отметила, что был отмечен прогресс в том, что касается лечения, которое применяют наши врачи.

– Пользуясь случаем, хочу выразить свою искреннюю благодарность медикам и за самоотверженность, и за профессионализм, который они проявляют, – сказала Думбрэвяну.

В свою очередь Игорь Додон отметил, что важным показателем является то, что 25 пациентов с коронавирусом находятся на пути выздоровления.

– Им сделают последние тесты, и в ближайшее время они будут выписаны, – добавил президент.

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