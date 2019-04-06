“Хорошая дорога” тяп-ляп: мужчина снял на видео, как рабочие “качественно” кладут асфальт в Яловенском районе (ВИДЕО)

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Работа тяп-ляп, которая проводилась в селе Суручены Яловенского района, была снята сельчанином на камеру и опубликована в социальной сети. Судя по кадрам, рабочие асфальтируют ямы на трассе без предварительной подготовки зоны. Свежий асфальт клали на песок, пыль и камни.

Недовольный работой бригады, которая даже не очистила участок от песка, прежде чем заливать смолу, сельчанин решил получить объяснения от начальника бригады. Однако он не ответил на обвинения и спрятался от камеры, передаёт tv8.md.

– У тебя есть какое-то объяснение? Делай дела нормально! Бригадир называется! Европейские технологии, – возмутился автор ролика.

Чиновники Государственной администрации дорог заявили, что ответственность за ремонт дорог несёт местная примэрия, которая нанимала подрядчика. Изначально примар села говорил, что дорога ремонтируется в рамках проекта правительства «Хорошие дороги для Молдовы». Однако когда ему задали вопрос о работах по латанию ям, он ответил, что, вероятнее всего, речь идёт о другой дороге.

– Нет, вы что-то путаете. У нас проводились работы в рамках проекта «Хорошие дороги для Молдовы». Сделали качественно один километр дороги, – сказал примар села Суручены Василе Блэницэ.

Стоит отметить, что на проект «Хорошие дороги для Молдовы» из государственного бюджета было выделено 1,6 млрд леев.