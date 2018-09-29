Хора, школа вина, концерты и дуэль фанфар: как планируется провести День вина в 2018 году

В следующие выходные, 6 и 7 октября, жители Молдовы будут праздновать День вина. Главные мероприятия состоятся в Кишинёве на Площади великого национального собрания.

Организаторы готовятся масштабному празднованию Дня вина. В связи с этим была подготовлена программа мероприятий.

События начнутся в субботу, 6 октября. Тогда на площади выступит оркестр народной музыки братьев Адвахов, Зинаиды Жуля, сестёр Осояну, а также ансамбль «Crenguța de Iedera». «Парад виноделов» завершится хорой и церемонией вручения премий лучшим виноделам, после чего пройдёт дуэль фанфар, пишет finewine.md.

Во второй половине дня на площади пройдёт мастер-класс по танцам, а также стартует Школа вина, в ходе которой эксперты расскажут зрителям о правилах употребления молдавского вина. Кроме этого, в сердце столицы, не покладая карандашей, будут работать портретисты и карикатуристы, которые предоставят свои услуги посетителям.

Ближе к вечеру, в 16.00, на сцене выступит ансамбль «Plăieșii», «Surorile Osoianu», «Geto-Dacii» и «Vatra Nemului». Первый день завершится грандиозным концертом, на котором выступят Нели Чобану, «Brio Sonores», «DoReDos» и «Vally Boghean Band».

Культурная программа второго дня, 7 октября, начнётся с выступления национального ансамбля «JOC» и музыкальной программы DJ Marcus Lawyer. В воскресенье также состоится вручение премии «Золотая бочка», в которой отметят лучшие домашние вина.

В этот день на сцене выступит оркестр народной музыки «Rapsozii Moldovei», а также этнофольклорные коллективы «Ștefan Vodă», «Romanița» и «Cavalerii Armoniei». Национальный день вина завершится концертом, на котором выступят известных местные исполнители Виталие Дани, Джета Бурлаку, Наталья Гордиенко, группа Акорд и Этно-Републик.

Стоит отметить, что организаторы мероприятий предлагают посетителям приобрести «Билет дегустатора», стоимость которого составляет 150-200. Владелец ваучера получит:

– бокал экологически чистого вина;

– 11 дегустаций различных вин;

– дегустацию любимого вина;

– 2 билета на общественный транспорт;

– 20% скидку на товары с логотипом Wine of Moldova.