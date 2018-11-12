Холодно, но экономно: более 80 зданий столицы до сих пор не подключены к отоплению

По данным примэрии, на 12 ноября в столице подключено к отоплению 97% зданий, остальные 3% (а это более 80 зданий) остаются в холоде.

На сегодняшний день не подключёнными к отоплению остаются: 19 жилых домов, находящихся под муниципальным управлением, 35 домов ассоциаций собственников приватизированного жилища, 6 домов жилищно-строительных кооперативов и 24 учреждения, пишет deschide.md.

Присутствовавший на заседании директор предприятия «Термоэлектрика» Вячеслав Ени уточнил, что согласно контракту, заключённому с поставщиком услуги, дома подключаются к теплу по запросу управляющего. В связи с этим, председателям ассоциаций и управляющим жилищными фондами следует убедиться в том, что они вовремя подали заявку на подключение. Врио примара Руслан Кодряну призвал ответственные лица решить проблему, чтобы “люди не замёрзли в квартирах из-за некоторых председателей ассоциаций”.

Напомним, что отопительный сезон в этом году стартовал 15 октября. На сегодняшний день все детские сады и школы столицы получают отопление.