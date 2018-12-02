Холода в Молдове: как не допустить переохлаждения и обморожения

В связи с холодной погодой, которая ожидается в стране в ближайшие сутки, крайне важно знать, какие профилактические меры помогут избежать переохлаждения организма и обморожения.

Управление полиции АТО Гагаузия напоминает гражданам несколько простых правил, которые позволят избежать проблем, связанных с длительным воздействием холода.

Не злоупотребляйте спиртными напитками. На самом деле, алкогольное опьянение приводит к большим потерям тепла и не позволяет сконцентрироваться на признаках переохлаждения.

Не курите в морозы на улице. Это замедляет циркуляцию крови и делает конечности более подверженными замерзанию.

Не носите обтягивающую одежду. Это также замедляет циркуляцию крови. Воздушная “подушка” между слоями одежды лучше удерживает тепло.

Не носите тесную обувь. Следите за тем, чтобы стельки и носки были сухими.

Не забывайте про перчатки, шапку и шарф. Выбирайте влагоотталкивающие и непродуваемые ткани, которые лучше спасают от мороза. Перед выходом на улицу смазывайте открытые участки лица защитным кремом.

Оставьте украшения дома. Металлические изделия остывают быстрее. Они могут прилипнуть к коже и вызвать болевые ощущения.

Не снимайте на улице обувь, если у вас замёрзли ноги, – это может привести к отёкам Руки легче всего согреть, зажав под мышками.

Если после долгой прогулки вы почувствовали переохлаждение, срочно зайдите в любое тёплое место и осмотрите себя на предмет обморожения.

Если вы находитесь в автомобиле в незнакомой местности, не выходите из машины, пока не подоспеет помощь.

Защищайте открытые участки тела от ветра. На ветру получить обморожение гораздо легче.

Не выходите на улицу с влажными волосами или в мокрой одежде. При первой же возможности высушите одежду и зайдите в тепло.

Захватите с собой на улицу термос с горячим чаем, а перед выходом не забудьте плотно поесть.

При планировании прогулки одевайте ребёнка теплее, так как детская теплорегуляция немного ниже. Прогулки на морозе с детьми должны быть непродолжительными: возвращайтесь в тепло каждые полчаса.