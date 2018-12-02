Холода в Молдове: как не допустить переохлаждения и обморожения

В связи с холодной погодой, которая ожидается в стране в ближайшие сутки, крайне важно знать, какие профилактические меры помогут избежать переохлаждения организма и обморожения.
Управление полиции АТО Гагаузия напоминает гражданам несколько простых правил, которые позволят избежать проблем, связанных с длительным воздействием холода.
- Не злоупотребляйте спиртными напитками. На самом деле, алкогольное опьянение приводит к большим потерям тепла и не позволяет сконцентрироваться на признаках переохлаждения.
- Не курите в морозы на улице. Это замедляет циркуляцию крови и делает конечности более подверженными замерзанию.
- Не носите обтягивающую одежду. Это также замедляет циркуляцию крови. Воздушная “подушка” между слоями одежды лучше удерживает тепло.
- Не носите тесную обувь. Следите за тем, чтобы стельки и носки были сухими.
- Не забывайте про перчатки, шапку и шарф. Выбирайте влагоотталкивающие и непродуваемые ткани, которые лучше спасают от мороза. Перед выходом на улицу смазывайте открытые участки лица защитным кремом.
- Оставьте украшения дома. Металлические изделия остывают быстрее. Они могут прилипнуть к коже и вызвать болевые ощущения.
- Не снимайте на улице обувь, если у вас замёрзли ноги, – это может привести к отёкам Руки легче всего согреть, зажав под мышками.
- Если после долгой прогулки вы почувствовали переохлаждение, срочно зайдите в любое тёплое место и осмотрите себя на предмет обморожения.
- Если вы находитесь в автомобиле в незнакомой местности, не выходите из машины, пока не подоспеет помощь.
- Защищайте открытые участки тела от ветра. На ветру получить обморожение гораздо легче.
- Не выходите на улицу с влажными волосами или в мокрой одежде. При первой же возможности высушите одежду и зайдите в тепло.
- Захватите с собой на улицу термос с горячим чаем, а перед выходом не забудьте плотно поесть.
- При планировании прогулки одевайте ребёнка теплее, так как детская теплорегуляция немного ниже. Прогулки на морозе с детьми должны быть непродолжительными: возвращайтесь в тепло каждые полчаса.
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