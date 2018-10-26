Ходил в школу не за знаниями, а за чужим имуществом: в столице задержан подросток-скалолаз, грабивший школы, магазины и дома (ВИДЕО)

В момент очередного проникновения в чужую квартиру талантливый 15-летний скалолаз попал на видео, а после и в руки полиции. Оказалось, что на его счету целая серия краж.

Как сообщает пресс-служба полиции, 15-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы по подозрению в целой серии краж. Первый криминальный случай был зарегистрирован 11 октября, когда несовершеннолетний проник в здание лицея на улице Петру Заднипру, взломав при этом окно, и украл ноутбук стоимостью 7 200 леев.

После этого, 12 октября, подросток, решив отметить вчерашнюю кражу, проник в продуктовый магазин, откуда украл продукты питания и алкогольные напитки на 2 500 леев. Однако в этот раз его преступные действия «поймала» камера видеонаблюдения, установленная в магазине.

Следующая кража была зарегистрирована 21 октября. Тогда подозреваемый вновь решил вернуться к школе, но на этот раз от его преступных действий пострадал лицей, расположенный на бульваре Мирча чел Бэтрын. Парень проник в один из классов и украл мобильный телефон марки Samsung J5, причинив таким образом ущерб его владельцу в размере 5 500 леев.

В ходе расследования было установлено, что 15-летний подросток ранее уже был судим за совершение подобных преступлений. В ходе допроса юноша признал свою вину. Полиция проверяет его возможное участие в других кражах. По данным фактам возбуждено уголовное дело, но подозреваемый находится на данный момент на свободе в силу своего несовершеннолетнего возраста.