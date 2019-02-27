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Анатолий Карпов – о везении, марках и диете шахматиста

По приглашению президента Молдовы Игоря Додона нашу страну посетил двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В качестве почётного гостя он принял участие в чемпионате Молдовы по шахматам среди юниоров в Бельцах, проходившем 26–27 января.

Впереди планеты всей

– Анатолий Евгеньевич, вы открывали Республиканский шахматно-шашечный клуб в Кишинёве в 1985 году. Довольны ли уровнем популяризации любимого вида спорта в республике?

– Радует то, что ваша страна одной из первых начала уделять серьёзное внимание обучению шахматам в школах, – это развивает детей. На базе шахмат построено очень много математических задач. И не случайно игра введена в школьные программы во многих странах мира. Совет Европы в 2011 го-

ду принял рекомендации о включении её в систему образования европейских стран, в России она в образовательном процессе в 20 регионах. К сожалению, пока нет системы подготовки преподавателей, сейчас мы только её налаживаем. Так, в Екатеринбурге открыли первую кафедру шахмат в Уральском государственном экономическом университете, с сентября начинаем подготовку преподавателей для школ. Конечно, будем сотрудничать в этом направлении и с другими странами, в том числе и с Молдовой. В России мы начали преподавать шахматы и в детских садах. Моя деятельность по популяризации этой древней интеллектуальной игры началась давно – первая областная школа была открыта в 1988 году в Воронеже, а первая школа за рубежом появилась в Берлине. Сейчас они действуют в 32 странах.

– А как добиться привилегии называться школой Карпова в Молдове?

– Я, конечно, поддержу такую инициативу. Тем более что в последние годы мы активно работаем в этом направлении, и за шесть лет я уже раза три приезжал в вашу страну. Наверное, чаще бываю только во Франции и в Германии. Сейчас впервые посетил Бельцы. Это город с интересными шахматными традициями – как в советские времена, так и сейчас. Наше сотрудничество с молдавской федерацией получает новые направления развития, и я считаю его взаимовыгодным. Только так должны выстраиваться отношения между странами и людьми: интересы одной стороны не должны доминировать над интересами другой. Мы будем содействовать кооперации в подготовке преподавателей, в повышении их квалификации. Когда откроем в Молдове школу Карпова, появится больше точек соприкосновения.

– А когда вы научились играть?

– Мой отец любил играть с друзьями, но никогда не выступал на соревнованиях. Я где-то лет с трёх наблюдал за их соперничеством и просил, чтобы меня научили, однако родители считали, что шахматы чересчур сложны для детского ума. Потихоньку я сам изучил основные правила, и когда взрослые решили меня познакомить с игрой, практически всё знал. Было мне тогда четыре с половиной года. Сейчас дети развиваются гораздо быстрее, поэтому в Тюмени мы начали обучение в детских садах с четырёх лет.

Удача в придачу

– Насколько в шахматах важен элемент везения?

– Он присутствует в жизни любого человека. Мне, как ни странно, однажды повезло благодаря не очень организованному секретарю шахматной федерации СССР. В 1966 году он отправил меня и ещё одного парня на международный турнир в Чехословакию, почему-то решив, что соревнования юношеские, а выяснилось – для взрослых. К тому же из-за метеоусловий в Москве мы прилетели в Прагу с опозданием на три дня. Моему коллеге было

17 лет, мне – 15, а ростом я всегда был ниже сверстников. И потому организаторы недоумённо спросили: «А на какой турнир вы прилетели? Он же для взрослых». Мы: «Хорошо, можем сыграть и в мужском». Я турнир триумфально выиграл, причём в нём были очень сильные шахматисты. Таким образом моя международная карьера началась со счастливой ошибки секретаря федерации. А если бы не выиграл тот турнир, кто знает, как всё бы сложилось. Ведь именно после победы с большим отрывом в Чехословакии меня начали приглашать на крупные турниры.

– Помогает ли вам популярность в житейских ситуациях?

– Конечно. Например, не припомню случая, чтобы я или мой водитель платили штрафы. Правда, грубых нарушений мы не совершаем. Тем не менее если останавливают, видят меня – документов не проверяют. Причём не только в России. Как-то мы поехали с председателем шахматной федерации Германии с выступлениями по стране. Мы опаздывали, и на лесной дороге нарушили скоростной режим. В лесу оказалась полицейская машина, нас остановили. А там очень жёстко карают за нарушения. Председатель направился к полицейским очень расстроенным, а вернулся довольным и говорит: «Я объяснил, что мы едем с чемпионом мира на встречу с шахматистами, торопимся, потому я и превысил скорость. Стражи порядка вошли в положение и даже не наложили штраф». Как оказалось, и в законопослушной Германии бывают исключения из правил.

Напиток с секретом

– Матчи продолжаются по несколько часов. Как вы себя поддерживаете физически? Может, есть какие-то секреты в питании?

– Проблема питания во время игры существует абсолютно у всех шахматистов. Известно, что Ботвинник приходил со своим термосом, в котором был какой-то особый напиток. Партии длились довольно долго: основная часть – пять часов, ещё доигрывание. А мозг надо как-то подпитывать. Тяжёлую пищу употреблять во время игры нельзя, необходима калорийная и лёгкая еда. Кстати, Ботвинник порой специально загонял соперников в невыгодные условия: все матчи на первенство мира, которые проводились в его времена, начинались в апреле, когда у людей авитаминоз. Он это учитывал и подкреплял себя витаминами, а его соперники, более молодые и легкомысленные, считали, что сил хватит. Ботвинник таким образом нивелировал их возрастное преимущество. Питание игроков – немаловажный вопрос. Перед партией наедаться нельзя, потому что силы организма будут направлены совершенно по другому руслу. Я обедал самое позднее за полтора часа до начала партии, а для того чтобы подкреплять силы в процессе игры, учёные разработали для меня специальный напиток в виде йогурта. К сожалению, рецепт утерян, потому что буквально через год академик, подготовивший его состав, ушёл из жизни, а я по молодости отнёсся к этому легкомысленно и рецепт не сохранил.

– На ваш взгляд, какая партия «разыгрывается» США в отношении России?

– Дело в том, что Россию с большой мировой карты списали в 1990-е годы во времена Бориса Ельцина. И сейчас все в шоке от того, что страна неожиданно поднялась с колен и вновь стала сильным игроком. А сильные мало кого устраивают. Чем меньше конкуренции – тем лучше, считают и в Европе, и в Америке. Хотя США сегодня гораздо больше соперничают с Китаем, но по Китаю проходятся мягко, а по России – жёстко, потому что считают, что есть шансы нашу страну утопить.

Золотая коллекция

– Вы – один из известных филателистов мира. Пожалуйста, расскажите подробнее о своей коллекции…

– Я даже помню первую марку, которую мне подарили. Её предыстория такова. В детстве я мечтал стать лётчиком. И, можно сказать, в пассиве эту мечту реализовал: налетал столько, сколько вряд ли кто-то налетал когда-либо вообще. Как-то подсчитал расстояние – практически

275 раз вокруг экватора. В 1958 году праздновали годовщину образования рабоче-крестьянской Красной армии, и к этому событию была выпущена серия марок. На одной из них был изображён военный лётчик. Мне её подарили, и она стала основой огромной коллекции. Одна из главных тем – конечно, шахматы. Шахматная тематика в филателии довольно молодая. Первая марка была выпущена в Болгарии, она посвящена включению шахмат в программу Балканских спортивных игр в 1947 году. До 1972 года, когда состоялся матч Спасского с Фишером, филателия развивалась не очень бурно, а после матча к ней возник огромный интерес. Полагаю, что сейчас шахматных марок выпущено более двух тысяч. Тему отслеживаю, также собираю марки на тему Олимпийских игр, Российской империи и другие.

«Впервые посетил Бельцы. Это город с интересными шахматными традициями – как в советские времена, так и сейчас. Наше сотрудничество с молдавской федерацией получает новые направления развития, и я считаю его взаимовыгодным».

ДОСЬЕ

Анатолий Карпов. Родился 23 мая 1951 года в Златоусте Челябинской области. В 9 лет получил первый спортивный разряд, в 14 лет стал мастером спорта СССР. Трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трёхкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной СССР.

Марина Лаврова