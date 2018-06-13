Хлопотные каникулы

Об организации летнего отдыха школьников

Летние каникулы – прекрасная пора для детей, но сложное время для родителей.

Хорошо тем семьям, где основную нагрузку по надзору за несовершеннолетними чадами берут на себя прародители, оберегая их от разных неприятных ситуаций и необдуманных действий. Остальным же родителям следует искать варианты, куда пристроить своих отпрысков, пока они на работе, – ведь отпуск не у всех выпадает на лето.

Голова кругом

Сегодня можно найти массу вариантов летней занятости для школьников – это и лагеря отдыха, и дневные площадки, и школы по интересам. Но зачастую все они сконцентрированы в Кишинёве и в его пригородах и стоят немалых денег. Так поездка одного ребёнка в лагерь, расположенный на территории Молдовы, обходится родителям в 1500-5000 леев, а за пределы страны превышает сумму в €250.

Государством предлагаются 60 тыс. путёвок со скидкой в 80%, распределяемых через местные органы власти, но они, в первую очередь, предусмотрены для детей из социально уязвимых семей. Если учесть, что в Молдове, по данным Национального бюро статистики, в 2017-2018 учебном году школы посещали более 300 тыс. учащихся (за исключением выпускников), то это в пять раз меньше необходимого.

Цена зависит от лагеря

Для многих родителей было бы частичным облегчением, если бы при школах действовали дневные площадки, куда можно отправить детей, пока они на работе. Однако сегодня власти их организуют только в течение первых трёх недель июня, да и то не везде.

– Министерство разрабатывает нормативы, а уже местные власти, в зависимости от бюджетов, решают, на какие формы организации детского отдыха им хватит денег, – говорит главный консультант общеобразовательного управления Министерства просвещения, культуры и исследований Даниела Котовицкая. – Организовывать смены длиной в месяц дорого. Если раньше дневные детские площадки действовали во многих школах страны, то после перехода к финансовой автономии их становится всё меньше из-за нехватки денег. В районах этот вид летнего отдыха есть, например, в Новоаненском районе, в АТО Гагаузия. Больше всего детских площадок в Кишинёве (а именно 23), но если сравнить с предыдущими годами, когда они были практически в каждой школе, то становится очевидным, что этого очень мало для такого большого города.

Как стало известно «АиФ в Молдове», по всей стране всего открыто 80 лагерей отдыха для детей. В АТО Гагаузия с 11 июня действует семь лагерей, в которых за всё лето смогут отдохнуть 2800 школьников. Всего в бюджетах разных уровней Гагаузии на летний отдых учащихся отведено 5660 тыс. леев.

И муниципальный совет Кишинёва принял решение, регламентирующее работу школьных дневных площадок и летних лагерей отдыха. Родители теперь смогут приобрести путёвки всего за 20% от их реальной стоимости. Ориентировочная цена, которую муниципалитет предусмотрел на оплату питания одного ребёнка в день, зависит от вида лагеря – от 38,50 лея для дневных площадок до 91 лея в круглосуточных загородных лагерях.

Главный консультант Минпросвета Даниела Котовицкая сказала, что и их ведомство разработало нормативы и ориентировочную стоимость питания в день на одного ребёнка для республиканских детских лагерей. Затраты варьируют в пределах 137,84 (в дневном оздоровительном) – 209,70 лея (в спортивном лагере).

Кусачие развлечения

Но отдых в лагере – это лишь короткий период продолжительных летних каникул. Допустим, что ещё две недели ребёнок отдохнёт на море, куда отправится со всей семьёй – если у родителей запланирован на этот период отпуск. А чем его занять в остальное время?

Да, в Кишинёве действует много центров по интересам детей. Однако все занятия там проводятся за деньги, так как они предполагают какие-то затраты, если ребёнок целый день находится в этом учреждении. Это средства на питание, на обучающие и развлекательные мероприятия, на выплату зарплат работникам. В интернете можно найти массу предложений подобного рода для детей школьного возраста, но цены на них довольно кусачие – от 2 тыс. леев и выше за 10-14 дней.

Как говорится, приплыли

А может, бюджетней водить в бассейн? Более четверти века назад в Кишинёве работало 13 бассейнов с подогревом, куда можно было в летнее время ходить и школьникам. Сейчас, как стало известно «АиФ в Молдове», из общественных и доступных по цене в столице остались всего два бассейна – МолдГУ и Государственного университета физического воспитания и спорта (ГИФВС). Абонемент на месяц в бассейн ГИФВС сегодня стоит 500 леев. Занятия проводятся по 45 минут три раза в неделю. Если платить за каждое занятие в отдельности, то оно обойдётся в 50 леев.

– Летом у нас посещаемость увеличивается в разы, – говорит тренер по плаванию бассейна ГИФВС Дмитрий Скорценски. – За 12 часов работы бассейна приходят поплавать до 400-450 человек, 60% из которых – дети школьного возраста. Обычно мальчишек и девчонок родители приводят для того, чтобы их научили плавать.

Но эти два бюджетных бассейна не могут обслужить всех желающих поплавать, а более двух десятков других, действующих при частных фитнес-центрах, не по карману основной части населения.

Украсть компанией

Если в столице, допустим, ещё можно найти места для развлечений, то в большинстве сельских населённых пунктов – грусть и тоска. Так как у местных органов нет средств, основная масса лагерей была либо продана, либо перепрофилирована. Мало где есть спортивные секции или кружки по интересам. Зачастую дети либо помогают родителям по хозяйству, либо слоняются бесцельно по улице.

Предоставленные сами себе подростки порой нарушают закон. Правда, специалисты пресс-службы инспекторатов полиции считают, что нет повода для беспокойства. Глава пресс-службы инспектората полиции по Флорештам, Сорокам, Единцам, Бричанам и Окнице Дина Фомин ограничилась констатацией факта, не подтвердив его цифрами. А вот её коллега из Генерального инспектората полиции мун. Кишинёв Мариана Бециву утверждает, что за последние несколько лет количество правонарушений, совершённых школьниками в летнее время, снизилось.

– Это происходит потому, что полицейские в этот сезон активизируются, посещают летние лагеря, беседуют с населением, в том числе и со школьниками, – аргументирует Мариана Бециву. – Если сравнить данные за летние периоды 2016 и 2017 годов, то виден спад в количестве правонарушений с 366 в 2016-м до 278 – в 2017 году.

Однако если посмотреть, сколько школьников было вовлечёно в эти преступления, то статистика говорит об увеличении: с 312 в 2016-м до 362 – в 2017-м. То есть несовершеннолетние теперь стали объединяться, чтобы украсть (самое распространённое правонарушение – воровство). А вот если бы на уровне государства и местных органов власти были программы, полностью охватывающие школьников различными мероприятиями, лагерями, секциями, кружками, и всё это было бы по карману родителям, то, может, и у детей было бы меньше времени думать о плохом.

КОММЕНТАРИЙ

Лучше, чем в районах

Родика Гуцу, и.о. начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта мун. Кишинёв: На 23-дневных площадках смогут отдохнуть летом 2080 школьников, из которых 375 получат бесплатные путёвки. Их цена на 15 дней – 1160 леев, а родители должны будут заплатить 232 лея, то есть 20%. У нас есть путёвки и в арендованные оздоровительные лагеря для 6316 школьников. Из бюджета на их оплату выделена сумма в 8 707 050 леев. В спортивных лагерях запланировано оздоровление 3990 учащихся, на что было выделено из бюджета 5 985 000 леев.

ЛЫКО В СТРОКУ

Нулевой выбор

У Вероники К., проживающей в одном из сёл юга Молдовы, трое детей школьного возраста. Семья у них малоимущая, зарабатываемых с мужем денег едва хватает на жизнь. К счастью, есть огород, который их кормит, а вот отложить деньги на поездку на море или на какое-то путешествие не получается. На десять дней их детям может перепасть путёвка в летний лагерь, а остальное время родителям нечего предложить своим отпрыскам, кроме как попросить помочь по хозяйству. По вечерам подростки встречаются со своими друзьями, играют в разные дворовые игры. А о посещении спортивных секций они могут только мечтать – если в селе испытывают дефицит педагогических кадров, то что говорить о тренерах. Энтузиастов, которые бы по своей инициативе занимались с детьми, сегодня крайне мало.

Любовь Чегаровская