Хлебом и солью: французских футболистов встретили в аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)

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Завтра, 22 марта, состоится долгожданный футбольный матч между Молдовой и Францией в рамках предварительных игр Чемпионата Европы по футболу-2020. Матч состоится на стадионе «Зимбру».

Сегодня сборную Франции встретили у трапа самолёта хлебом и солью. Согласно полученной информации, все билеты на матч уже были распроданы. На игре ожидают порядка десяти тысяч болельщиков, 400 из которых – фанаты сборной Франции, пишет realitatea.md.

Вход на стадион будет доступен с 19.45. Все болельщики должны иметь при себе удостоверение личности и заранее проверить, вписаны ли в билет, абонемент или приглашение последние 6 цифр персонального кода. Для зрителей будут открыты две зоны доступа – с улицы Куза-Водэ и с улицы Буребиста. Там будет проходить проверка билетов и удостоверений личности. Болельщиков призвали временно отказаться от личного транспорта и отдать предпочтение общественному.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, с 17.00 до 00.30 будет изменено движение общественного транспорта, который пересекает бульвар Дачия между улицей Буребиста и бульваром Куза-Водэ. С изменениями можно ознакомится тут.

Видео: publika.md