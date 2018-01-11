Хлеб с необычной начинкой: сотрудники тюрьмы в Бендерах нашли в выпечке коньяк и мобильные телефоны (ФОТО)

В машине предприятия, поставляющего хлеб в пенитенциар №12 в Бендерах, в ходе досмотра обнаружили необычные «подарки» заключенным.
Так, сотрудники тюрьмы нашли в выпечке 5 бутылок коньяка и 6 мобильных телефонов. На данный момент ведется разбирательство, каким образом запрещенные предметы попали в мучное изделие.
О произошедшем инциденте поставлены в известность правоохранительные органы, которые и примут решение о санкционировании виновных лиц.
Ранее сотрудники тюрьмы в Резине обнаружили в моркови шприцы с марихуаной.
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