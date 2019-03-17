Хитрый молдаванин попытался завезти в соседнюю страну партию контрабандных сигарет (ФОТО)

Хитрый молдаванин попытался завезти в соседнюю страну партию контрабандных сигарет (ФОТО)

Сотрудники пограничного пункта “Скулень” изъяли около 24 000 сигарет, которые гражданин Молдовы пытался провезти в Румынию. Товар был спрятан в тайниках в личном авто.

14 марта в пункте пересечения “Скулень-Яссы” был задержан 32-летний гражданин Молдовы за рулём автомобиля Volvo, зарегистрированного в Румынии. При тщательном контроле транспортного средства группа пограничников и таможенников обнаружила 23 680 сигарет (1 184 пачки) без акцизной марки, спрятанных в автомобиле.

В соответствии с положениями закона товар на общую сумму 11 366 румынских леев был изъят, пишет politiadefrontiera.ro. Нарушителю был выписан штраф в размере 5 000 румынских леев.

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