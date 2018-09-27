Хирургу из Сорок грозит до 10 лет тюрьмы за платную операцию вне очереди

Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении главы одного из отделов районной больницы Сорок «А. Присакарь», который обвиняется в пассивной коррупции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для возбуждения дела послужило сообщение супруги одного из пациентов врача. В результате следственных мероприятий выяснилось, что медработник, преследуя собственные материальные цели, в период с декабря 2017 по январь 2018 года в открытой форме вымогал деньги у пациентов и их родственников.

Прокуроры задокументировали несколько эпизодов, в которых обвиняемый убеждал пациентов в необходимости проведения хирургического вмешательства и предлагал в обмен на определённую сумму денег (приблизительно 15 000 леев) ускорить этот процесс. Он исходил из того, что количество эндопротезов, необходимых пациентам, ограничено и предлагал за денежное вознаграждение провести хирургическое вмешательство вне очереди.

Обвиняемый не признал своей вины и отказался давать какие-либо показания. Если суд признает его виновным, то врачу грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц и с лишением права занимать определённые государственные должности и заниматься определённой деятельностью на срок от 7 до 10 лет.