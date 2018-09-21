Хармс: В многовекторном развитии Молдовы заинтересован и немецкий бизнес (ВИДЕО)

В Германии довольны экономическими отношениями, развивающимися у Молдовы с Германией и ЕС, но этого недостаточно для быстрого роста экономики нашей страны и повышения благосостояния ее граждан.

Об этом в ходе пленарного заседания Молдо-Российского экономического форума сказал исполнительный директор «Восточного комитета германской экономики» Михаэль Хармс. Он выразил полное согласие с другими участниками мероприятия, что Молдове необходимо развиваться многовекторно.

– Я думаю, торговля с Российской Федерацией, со странами ЕАЭС – это очень позитивное развитие, потому что экономика – это не игра с нулевой суммой, – если кто-то выигрывает, другой не теряет автоматически, если пирог становится больше для всех, то выигрывают все. Многовекторное развитие и в интересах немецкого бизнеса, потому что если вы становитесь богаче, что и мы можем зарабатывать здесь больше, – подчеркнул он.

При этом Хармс отметил, что и рынки Евросоюза Молдове терять не стоит, а также подчеркнул, что нашей стране необходимо быть открытой для всех, но в первую очередь блюсти свои интересы.