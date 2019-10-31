Хармелин: Призываю всех кишинёвцев проголосовать на выборах 3 ноября! (ВИДЕО)

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В это воскресенье, 3 ноября, состоится второй тур выборов примара муниципия Кишинёв. В связи с этим руководитель Государственного молодёжного драматического театра «С улицы Роз» Юрий Хармелин призвал всех кишинёвцев прийти на выборы и проголосовать за будущего мэра.

– Дело в том, что мы уже 11-й год подряд проводим большой международный фестиваль «Молдфест». На этот фестиваль приезжают к нам очень много друзей из разных стран мира. Более 42 стран уже участвовали в нашем фестивале. Мы показываем им наш город, мы любим наш город, мы хотим показать самое лучшее, что есть в нашем городе. Не всегда это получается. К сожалению, последние годы наш город стал хуже, поэтому я призываю вас всех прийти и проголосовать, пригласить своих родных и близких, друзей, чтобы проголосовать 3 ноября, – призвал Юрий Хармелин.

Напомним, что во втором туре выборов за пост столичного градоначальника поборются социалист Ион Чебан и представитель блока «АКУМ» Андрей Нэстасе.