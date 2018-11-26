Хаос в аэропорту Кишиневе: вылеты и прилеты задерживаются и аннулируются, самолеты перенаправляют в другие города

Непогода продолжает доставлять неприятности клиентам Международного аэропорта Кишинева. Ряд рейсов задерживаются, а некоторые по причине плохой погоды и вовсе были отменены.

Речь, в частности, идет о рейсе Кишинев – Бухарест. Вылет был назначен на 09.30, однако в 13.00 его попросту отменили. Аннулирован и рейс в Стамбул, запланированный на 09.40.

На 7 часов задерживается вылет из молдавской столицы в Минск: вместо 09.05 он запланирован на 17.05. На час позже отправится самолет в Москву: в 17.00 вместо 16.00.

Еще хуже обстоит ситуация с прилетами. Так, самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Кишиневе еще в 00.50 сегодня, перенаправили в Яссы. Утренний рейс из Бухареста был аннулирован. Еще несколько прилетов задерживаются: из Минска, Бухареста, два самолета из Москвы, а также из Вероны, Санкт-Петербурга и Парижа.

Полную картину можно увидеть на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.