Хаос в аэропорту Кишинева: рейсы аннулируются и задерживаются

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Вылеты и прилеты некоторых рейсов в Международном аэропорту Кишинева задерживаются, а некоторые и вовсе были аннулированы.

В частности, был отменен рейс из Кишинева в Милан – самолет должен был вылететь сегодня в 13.30. Задерживается вылет самолета в Бухарест, а в Москву вылет отложен на 22.00 вместо 20.10.

Еще хуже обстоит ситуация с прилетами. Так, был отменен намеченный на 19.00 прилет самолета из Милана в молдавскую столицу. Самолет из Тимишоары прилетит в 18.50 вместо 17.15, из Москвы – в 19.00 вместо 17.40, в 21.20 вместо 18.30 и в 02.20 вместо 00.50. Рейс из Рима ожидается в 19.50 вместо 19.00, из Стамбула – в 20.40 вместо 20.00 и в 21.00 вместо 20.25.