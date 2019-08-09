“Хакер” из Сорок похищал деньги с чужих банковских карт: мошенника удалось задержать

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20-летний житель Сорокского района был задержан сотрудниками отдела расследования экономических преступлений в Сороках по подозрению в совершении мошеннических действий посредством социальных сетей. Жертвами становились граждане, продающие товары в Интернете.

Полиция установила, что мужчина занимался противоправной деятельностью с начала июня. Подозреваемый связывался с продавцами различных товаров (одежды, аксессуаров и т. д.) через социальную сеть, под предлогом покупки. Далее, входя в доверие к жертвам, злоумышленник сообщал, что находится за границей и просил у потенциальных жертв реквизиты банковских карт для перевода денег. Получив номер карты, “хакер” взламывал пароли и снимал деньги со счетов.

Мужчина признался в совершении четырёх подобных сделок. Общая сумма ущерба составила 42 100 леев. На украденные деньги мужчина приобрёл мобильные телефоны, ноутбуки и мотоцикл.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы.