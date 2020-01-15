Густой туман внёс коррективы в работу аэропорта: задерживаются некоторые вылеты и прилёты

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Густой туман нарушил работу Международного аэропорта Кишинёва. Некоторые вылеты и прилёты задерживаются.

В частности, задерживается вылет самолёта из Кишинёва в Бухарест. Рейс был запланирован на 9.30, он был перенесен на 11.00. А рейс в Стамбул, запланированный на 9.35, переносится на неопределённый срок.

В то же время задерживается самолет из Стамбула в Кишинёв, который должен был прилететь в 8.40. Рейс перенесли на 10.22. Также задерживается прилёт самолета из Бухареста. Рейс был перенесён на 10.30 вместо 9.00.

Ранее мы сообщали, что Гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с густым туманом на сегодня, 15 января. Метеорологи предупреждают, что видимость на дорогах составит 200 и меньше метров. Предупреждение будет действовать до 13:00.