Густой туман мешает нескольким рейсам прибыть вовремя (ТАБЛО)

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Сильный туман, окутавший страну, мешает нескольким самолётам вылететь из столичного аэропорта. Три рейса задерживаются примерно на час.

Так, задерживается рейс в Рим, изначально запланированный на 18:20. Самолёт прибудет в пункт назначения только в 19:20. Также задержится самолёт, который должен был приземлиться сегодня в 00:35 в Болонье, пишет tv8.md. В то же время, сегодня задерживается на час ещё один рейс в Болонью.

Напомним, что синоптики продлили “жёлтый код” в связи с туманами до завтра.