Густой туман мешает нескольким рейсам прибыть вовремя (ТАБЛО)

Густой туман мешает нескольким рейсам прибыть вовремя (ТАБЛО)

Сильный туман, окутавший страну, мешает нескольким самолётам вылететь из столичного аэропорта. Три рейса задерживаются примерно на час.

Так, задерживается рейс в Рим, изначально запланированный на 18:20. Самолёт прибудет в пункт назначения только в 19:20. Также задержится самолёт, который должен был приземлиться сегодня в 00:35 в Болонье, пишет tv8.md. В то же время, сегодня задерживается на час ещё один рейс в Болонью.

Напомним, что синоптики продлили “жёлтый код” в связи с туманами до завтра.

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