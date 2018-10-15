“Гулять так гулять!”: сколько мусора эвакуировали с ПВНС после празднования Дня города

Более 350 кубометров – именно столько мусора вывезли рабочие с бульвара Штефана чел Маре после Храмового праздника, который отмечался в минувшее воскресенье, 14 октября.



Работы начались в 04.00 сегодня, 15 октября. Помимо 50 рабочих, занимавшихся ручной уборкой, были задействованы тракторы, самосвалы и пылесосы. Было вывезено свыше двух десятков прицепов с мусором, пишет ipn.md.

Как отмечает источник, работа муниципальных служб была затруднена из-за того, что не все продавцы, торговавшие на площади, выбрасывали свой мусор в предназначенные для этого контейнеры. Рабочим пришлось собирать мусор вручную, вместо того, чтобы он был загружен в мусоровозы механизированным способом.

Напомним, вчера молдавская столица отметила свой день рождения – Кишиневу исполнилось 582 года.