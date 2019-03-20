Губительная вода

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Об очередном случае массовой интоксикации учащихся

Отправляя детей в дошкольные и школьные учреждения, родители совершенно не могут быть уверены в том, что их чада вернутся вечером домой живыми и здоровыми. Это в очередной раз подтвердил случай отравления школьников в гимназии коммуны Тогатино.

Преступление без наказания

За минувшие десять лет было выявлено немало случаев, когда воспитанников детских садов и школ кормили просроченными или испорченными продуктами питания. Самый крупный скандал произошёл в 2016 году, когда Национальный центр по борьбе с коррупцией выявил целую группу чиновников кишинёвской мэрии, управлений претур секторов и экономических агентов, действовавших сообща. Шума вокруг этого было много: завели уголовное дело, подозреваемых задержали, кого-то лишили насиженного места.

Как стало известно «АиФ в Молдове», всего пару недель назад состоялось окончательное судебное заседание по данному делу, однако никто из ответственных лиц наказан не был. И это не единственный случай. Уже неоднократно выяснялось, что экономические агенты, уличённые в поставке испорченных продуктов, которых при мэре Киртоакэ грозились внести в чёрный список, совершенно спокойно продолжили снабжать школы и детсады, сменив лишь названия компаний. Оттого участники различных криминальных схем продолжают спокойно работать в том же духе.

«Источником отравления школьников стала вода, используемая в школьном пищевом блоке. Она была заражена кишечной палочкой».

Из школы – в больницу

5 марта стало известно о массовом отравлении учащихся гимназии №74 коммуны Тогатино, входящей в состав муниципия Кишинёв. 12 школьников в возрасте от 7 до 15 лет оказались на больничных койках кишинёвской детской инфекционной больницы, двое из которых в тяжёлом состоянии попали в реанимационное отделение. При госпитализации у детей наблюдались тошнота, диарея, температура и признаки пищевой токсикоинфекции.

Чтобы определить источник отравления, специалисты Национального центра общественного здоровья отобрали для лабораторных исследований 16 суточных проб (за 2 дня), 2 пробы воды и 17 проб по санитарному состоянию учебного заведения. Проверяющих озадачило, что среди госпитализированных были и школьники, которые не питаются в гимназической столовой.

Столичная мэрия на время расследования приостановила деятельность комбината общественного питания Adolescenţa, расположенного в секторе Чеканы. Именно он поставлял продукты в столовую тогатинской гимназии №74. В учебное заведение нагрянули инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). В столовой ими были обнаружены гнилая картошка и свёкла, а также печенья с истекшим сроком годности. Кроме того, инспекторы констатировали несоответствующие условия хранения продуктов питания: молочные продукты лежали в отключённом холодильнике, в работающем тоже было молоко, но почему-то рядом с мясом, что строго запрещено санитарными нормами; запротоколировали инспекторы и недопустимое совместное хранение рыбы и курицы; вместо сливочного масла повара использовали маргарин, который категорически нельзя применять при приготовлении пищи для детей.

Суд рассудит

Когда же были готовы результаты лабораторных исследований, оказалось, что источником отравления школьников стала вода, используемая в школьном пищевом блоке. Она была заражена кишечной палочкой. Повторные пробы подтвердили первоначальный вердикт.

Также анализы показали наличие у госпитализированных учащихся тогатинской гимназии инфекции типа норовирус, симптомы которой проявляются через 1–2 дня после заражения и длятся от двух до трёх дней.

Очередное руководство столичной мэрии решило не оставлять данный случай без внимания. И. о. мэра Руслан Кодряну обратился к главе юридического управления мэрии с просьбой подать от его имени заявление в прокуратуру на школьный комбинат Adolescenţa, который кормит детей испорченными продуктами. По мнению градоначальника, чиновники и бизнесмены, которые делают деньги на здоровье детей, должны сидеть в тюрьме.

Анастасия Погодина