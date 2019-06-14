“Грузовое” ДТП: в столице перевернулся экскаватор и застрял в траншее (ФОТО)

“Грузовое” ДТП: в столице перевернулся экскаватор и застрял в траншее (ФОТО)

Экскаватор перевернулся и застрял в траншее на участке, где проводились дорожные работы. Инцидент произошёл 12 июня на улице Соколень в районе Старая Почта.

По данным полиции, 56-летний водитель экскаватора задел легковой автомобиль, за рулём которого находилась 38-летняя женщина. В результате инцидента экскаватор застрял в яме – его пришлось вытаскивать при помощи крана, пишет unica.md.

К счастью, в аварии удалось обойтись без жертв. Виновнику ДТП придётся заплатить штраф в размере 1 500 леев. Он также получит 6 штрафных пунктов.

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