Грузовик сбил молодого человека на трассе Кишинёв-Унгены: юноша скончался на месте (ФОТО)

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Молодой человек скончался после того, как его сбил грузовик марки Mercedes. Трагедия произошла вчера вечером на трассе Кишинёв – Унгены, недалеко от населённого пункта Загаранча Унгенского района.

По данным полиции, в результате ДТП скончался 19-летний парень. Его сбил грузовик с болгарскими регистрационными номерами, за рулём которого находился 41-летний мужчина, пишет deschide.md. Молодой человек скончался от полученных травм на месте, не дождавшись врачей скорой помощи.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Унген Кристины Викол, согласно предварительным данным, 19-летний пешеход резко выскочил на неосвещённый участок трассы, на котором не установлено скоростное ограничение. Кроме этого, на его одежде не было светоотражающих элементов.

– Водитель прошёл тест на аппарате «Drager». В результате этого было установлено, что он не употреблял спиртные напитки, – сообщила пресс-секретарь.

Органы правопорядка возбудили по факту ДТП уголовное дело, в ходе которого им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. Если вина водителя грузовика будет доказана, ему грозит тюремное заключение.