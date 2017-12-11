Грузовик с 200 свиньями застрял между Румынией и Молдовой из-за отсутствия необходимых документов (ВИДЕО)

Учитывая вспышки африканской чумы свиней, молдавские власти усилили контроль на границе.

Таким образом, грузовик с 200 свиньями в субботу, оказавшись в Албице в нейтральной зоне между Румынией и Молдовой, застрял, так как у водителя отсутствует один из необходимых документов для въезда в нашу страну.

Животных должны были доставить на бойню в Молдову. Однако, учитывая распространение в регионе африканской чумы свиней, молдавские власти предприняли дополнительные меры для предупреждения заболевания. Теперь импортеры должны иметь на руках целый набор документов, подтверждающих качество товара, сообщает digi24.ro.

После того, как свиней не один час продержали на холоде без еды и воды, их отвезли на один из таможенных приютов КПП «Албица» на время разбирательства.

Представителям Национального органа санитарной ветеринарии и безопасности продуктов питания предстоит выяснить, какой именно документ стал препятствием для ввоза свиней в Молдову.

Ранее более 8,2 тонн свинины было изъято на молдо-украинской границе в связи с африканской чумой свиней.