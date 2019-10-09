Грузоперевозчики смогут онлайн бронировать очередь на КПП

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Грузоперевозчики смогут заранее бронировать очередь на контрольно-пропускном пункте с помощью онлайн-приложения.

Принципы функционирования новой системы предварительной записи аналогичны тем, которые применяются во многих европейских странах. Грузоперевозчики получат возможность заранее запланировать свое время пересечения границы с помощью онлайн-приложения, адаптированного к любому устройству: компьютеру, планшету или мобильному телефону, передаёт moldpres.md.

В Таможенной службе отметили, что новая система поможет разгрузить трафик на таможенных постах. На первом этапе система будет внедрена в режиме тестирования на таможенном посту «Скуляны», учитывая, что поток грузовых автомобилей через этот КПП неуклонно растет.