Грустная практика: жительница Бендер сдала квартиру наркоманам

Бендерчанка обратилась в милицию с информацией о том, что в её квартире, которую женщина сдаёт, проживает наркоман. Заявившая пояснила, что соседи по лестничной клетке неоднократно жаловались на специфический запах, доносившийся из её квартиры.

Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов посетили “злополучную” квартиру, где застали 42-летнего мужчину, который вместе со своим 45-летним приятелем употреблял наркотики. В одном из помещений был обнаружен шприц со следами опия, а также несколько пластмассовых бутылок с коричневой жидкостью.

Как удалось установить, мужчины давно употребляли наркотики, а также имеют несколько судимостей, в том числе за хранение и изготовление наркотических средств, передаёт mvdpmr.org. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.