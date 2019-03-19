Группу владельцев авто с иностранными номерами обязали вывезти машины из страны

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Восемь автомобилей, зарегистрированных за границей, которые превысили срок нахождения в Молдове, были обнаружены и задержаны в рамках крупной операции, проведённой мобильными бригадами Таможенной службы совместно с сотрудниками Национального инспектората патрулирования.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, водители были оштрафованы и получили обязательство вывезти автомобили из страны. Операция проводилась в период с 16 по 18 марта на основе международного плана действий. В связи с этим Таможенная служба напоминает, что согласно действующему законодательству, максимальный срок нахождения автомобиля с иностранными номерами на территории Молдовы составляет 180 дней. Превысить этот срок могут лишь владельцы автомобилей, которые проживают за границей и получили там водительское удостоверение. Однако по истечении этого периода водители соответствующих автомобилей должны купить виньетку за 180 евро за каждые последующие 180 дней нахождения транспортного средства на территории нашей страны, но не более 3 лет с даты его въезда в страну. Нарушившему это положение грозит штраф в размере до 4 500 леев и обязательство вывезти автомобиль из страны.

Стоит отметить, что только за два месяца текущего года было подано 859 жалоб, которые относятся к превышению максимального срока нахождения автомобиля на территории страны. Примечательно, что если транспортное средство не было вывезено из страны, но его больше не существует (было повреждено или распродано на запчасти) таможенный орган взимает в отношении транспортных средств с допустимым сроком эксплуатации ввозные платежи, а в случае его превышения – взимает их стоимость в соответствии с действующим законодательством. В то же время, физические лица (резиденты и нерезиденты), которые не вывезли с таможенной территории транспортные средства, декларированные в установленный срок, не имеют право ввозить на территорию Республики Молдова другие транспортные средства.

Таможенная служба призывает граждан страны не допускать прохождения границы за рулём автомобиля другому лицу, так как они могут стать жертвами мошенников. Гражданам, которые на основании доверенности соглашаются ввезти в нашу страну машины, которые фактически принадлежат другим лицам, грозит штраф в размере до 4 500 леев или даже сумма равная стоимости транспортного средства, в случае, если оно было разобрано.