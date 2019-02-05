Группу наркоторговцев задержали с товаром на 200 000 леев (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой сектора Ботаника выявили ряд случаев употребления и распространения наркотических веществ. В результате была задержана преступная группа, специализирующаяся на хранении и сбыте в больших количествах на территории Кишинёва наркотических веществ.

Сотрудники полиции провели 4 обыска, в результате которых было задержано трое человек, занимающихся производством наркотиков в крупных размерах, а именно: 45-летнюю женщину, организовавшую преступную схему, и двоих мужчин в возрасте 25 и 34 лет, исполнявших обязанности поставщиков к конечным потребителям.

Во время операции было изъято около 2 кг синтетических каннабиоидов, 2 кг необработанной растительной массы и около 3 литров реагента (вещества для приготовления наркотических веществ, из которого должно было быть приготовлено около 10 кг конечного продукта) на общую сумму 200 000 леев.

Участники преступной группы были задержаны и доставлены в инспекторат полиции. Согласно действующему уголовному законодательств,у подозреваемые могут быть привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.