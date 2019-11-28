Группу иностранцев, предъявивших поддельные визы, не впустили в страну (ФОТО)

Группу иностранцев, предъявивших поддельные визы, не впустили в страну (ФОТО)

25 ноября в Международном аэропорту Кишинёва на пограничном контроле были задержаны 30 граждан Ирака: 19 мужчин, 7 женщин и 4 несовершеннолетних. Все они являлись пассажирами рейса “Стамбул-Кишинёв”.

Указанные лица представили для контроля электронные визы, распечатанные на бумаге. Однако в результате проверок было установлено, что документы оказались поддельными.

В данной связи сотрудники Пограничной полиции приняли решение об отказе во въезде в страну всей группе иностранцев. 27 ноября их вернули в Турцию рейсом “Кишинёв-Стамбул”.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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