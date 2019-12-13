Группе военнослужащих вручены высокие госнаграды и почетные дипломы

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Глава государства Игорь Додон вручил сегодня высокие государственные награды и почетные дипломы президента Республики Молдова группе военнослужащих из Военной академии Вооруженных сил им. Александру чел Бун.

Эти военные завоевали серебряную медаль на международных учениях «Cambrian Patrol 2019», которые состоялись в октябре в Великобритании. Награды присвоены в знак оценки высокого профессионализма, а также за безукоризненное исполнение служебного долга и вклад в повышение престижа Национальной армии. Кроме того, за особые заслуги в реализации двусторонних проектов Почетный диплом президента Республики Молдова вручен военному атташе посольства Великобритании Робину Дэвису Холлу, пишет moldpres.md.

Глава государства передал искренние поздравления военнослужащим за отличный результат, показанный на этом соревновании, в котором приняли участие 132 команды из 34 стран. Президент подчеркнул, что они своим выступлением прославили Республику Молдова на международном уровне.