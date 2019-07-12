Группа учеников из Кишинёва примет участие в Международной школьной олимпиаде в Москве

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Группа из 8 учеников школ из Кишинёва примет участие в четвёртой Олимпиаде мегаполисов, которая состоится в период с 1 по 6 сентября в Москве.

По данным пресс-службы примэрии Кишинёва, в Москве ежегодно проводится школьная олимпиада мирового уровня для групп детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ребятам предстоит помериться знаниями физики, химии, математики и информатики. В этом году приглашение на участие в олимпиаде было адресовано и администрации Кишинёва. Это состоялась в рамках встречи и.о. генерального примара Кишинёва, начальника Главного управления образования Родики Гуцу и муниципального советника от фракции Партии социалистов РМ Александра Одинцова с советником-посланником Посольства РФ Романом Романовым и директором Российского центра науки и культуры Михаилом Давыдовым.

Также в ходе переговоров стороны продемонстрировали свою готовность расширять сотрудничество в сфере образования и культуры, в том числе посредством проектов профессионального развития и обмена опытом. Стоит отметить, что в период с 1 по 6 сентября в Москве состоится Международная конференция менеджеров в сфере образования, в которой примут участие и представители из Кишинёва.